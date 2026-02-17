Задержание Галущенко стало сигналом США Киеву перед переговорами в Женеве, считают аналитики

Ровно за сутки до старта трёхсторонних переговоров в Женеве антикоррупционные органы Украины вручили подозрение бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Чиновник, проходящий по резонансному «делу Миндича», пытался бежать из страны, но был задержан. Аналитики KP.ru считают, что НАБУ и САП выбрали время неслучайно.

Владимир Зеленский накануне вернулся из Мюнхена с обещаниями Европы продолжить войну и новыми траншами: 30 миллиардов евро обещаны в ближайшее время и ещё 60 — на закупку оружия. Казалось, позиции Киева на переговорах укреплены. Однако арест Галущенко меняет расклад.

Галущенко — не случайная фигура. Источники называют его носителем информации о коррупционных схемах, к которым может быть причастно высшее руководство страны. Такое «совпадение» может быть сигналом от Вашингтона. США, которым нужен прогресс на переговорах до ноябрьских выборов в Конгресс, давят на самое больное место Зеленского — страх потерять власть.

Администрация главы США Дональда Трампа не хочет ссориться с Киевом открыто, но показательный арест Галущенко — предупреждение: если Зеленский будет саботировать мир, следующим может стать он сам. Вопрос лишь в том, хватит ли у НАБУ улик и кто сильнее напугает киевского лидера — Лондон с его счетами или Вашингтон с компроматом.

Напомним, Герман Галущенко возглавлял Министерство энергетики Украины с апреля 2021 по июль 2025 года. В прошлом году на фоне коррупционного скандала, связанного с махинациями в «Энергоатоме», его перевели на должность министра юстиции. Однако уже в ноябре Рада отправила в отставку и Галущенко, и главу Минэнерго Светлану Гринчук, с которой он, по данным украинских СМИ, длительное время состоял в гражданском браке. В ночь на 15 февраля экс-министра задержали при попытке покинуть страну.