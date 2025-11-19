Рада отстранила министра Галущенко на фоне коррупционного скандала

Верховная Рада Украины приняла решение об отставке министра юстиции Герман Галущенко в связи с масштабным коррупционным делом в энергетическом секторе. «За» проголосовали 323 народных депутата. Тех, кто выступил «против» не нашлось.

Расследование ведут НАБУ и САП под кодовым названием «Операция Мидас». Согласно данным, через государственное предприятие Энергоатом — крупнейшего производителя электроэнергии — функционировала схема откатов, по которой подрядчики вынуждены были платить от 10 % до 15 % от стоимости контракта для получения доступа или сохранения статуса поставщика. В центре разбирательств находится бизнесмен Тимур Миндич, которого неазывают "«кошельком Зеленского». Из записей оперативников и аудиоплёнок, обнародованных НАБУ, выяснилось, что Миндич под псевдонимом «Карлсон» координировал финансовые потоки и влияние на энергетическое руководство, а Галущенко фигурирует как один из связующих звеньев.

Подробности скандала и биография Галущенко

Герман Галущенко возглавлял энергетику Украины с 2021 по 2025 год, после чего был назначен министром юстиции. В ситуации, когда разгорается масштабный коррупционный скандал в разгар войны, его карьера оказалась под ударом.

Согласно материалам «Операции Мидас», расследование длилось 15 месяцев, в рамках которой было проведено около 70 обысков, собрано более 1 000 часов аудиозаписей и изъято миллионов долларов нелегальных средств. Схема работала таким образом: если подрядчик не платил откат — ему блокировали расчеты или лишали статус поставщика.

Среди фигурантов, как уже рассказывал Life.ru, значится Тимур Миндич — бывший соратник Зеленского, совладелец студии «Квартал-95». Его имя фигурирует в серии записей, где под кодовым именем «Карлсон» он отдаёт указания, а Галущенко или его окружение участвует в координации.

Скандал крайне чувствителен по двум причинам: во-первых, энергетика является стратегической отраслью в условиях войны; во-вторых — дело подрывает доверие общества к борьбе с коррупцией в Украине и к внешней поддержке со стороны Запада.