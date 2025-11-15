Уровень коррупции на Украине в период военного положения достиг беспрецедентных масштабов. Об этом политолог Владимир Шаповалов рассказал «Ленте.ру».

Эксперт заявил, что страна столкнулась с коррупционным скандалом совершенно нового уровня. Он признал, что Украина всегда отличалась высоким уровнем коррупции, однако нынешняя власть, по его словам, превзошла все предыдущие показатели.

Шаповалов пояснил, что если при прежней власти того же экс-президента Петра Порошенко* коррупция всё-таки существовала в каких-то ограничениях и в стране боялись и общественного мнения, и оппозиции, то в настоящее время режим Зеленского прикрывает всё военным положением.

Политолог добавил, что коррупционная система стала практически бесконтрольной. По его оценке, известные публике случаи являются лишь малой частью общей картины, и в конечном счёте это может сыграть решающую роль в свержении действующей власти.

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП провели крупную операцию под названием «Мидас», направленную на разоблачение коррупции в энергетической сфере Украины. В ходе расследования были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстранённого министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Предполагается, что речь идёт о схеме откатов на сумму около ста миллионов долларов. Миндич в настоящее время находится за рубежом.

