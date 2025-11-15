Стало известно о попытках Киева замять перед Западом коррупционный скандал

После разразившегося коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, высокопоставленные украинские чиновники пытаются восстановить доверие Запада. Об этом пишет газета Politico.

В ответ на стремительное развитие ситуации, украинские власти незамедлительно отреагировали громкими отставками в правительстве и перестановками в руководстве государственных энергетических компаний. Эти действия призваны убедить союзников в решимости Киева навести порядок внутри страны.

«Задача правительства — показать украинскому обществу и партнерам, что мы ни при каких обстоятельствах не будем терпеть коррупцию и будем быстро реагировать на любые её факты», — заявила изданию премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП провели крупную операцию под названием «Мидас», направленную на разоблачение коррупции в энергетической сфере Украины. В ходе расследования были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстранённого министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Предполагается, что речь идёт о схеме откатов на сумму около ста миллионов долларов. Миндич в настоящее время находится за рубежом.