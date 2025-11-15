Стало известно о попытках Киева замять перед Западом коррупционный скандал
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
После разразившегося коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, высокопоставленные украинские чиновники пытаются восстановить доверие Запада. Об этом пишет газета Politico.
В ответ на стремительное развитие ситуации, украинские власти незамедлительно отреагировали громкими отставками в правительстве и перестановками в руководстве государственных энергетических компаний. Эти действия призваны убедить союзников в решимости Киева навести порядок внутри страны.
«Задача правительства — показать украинскому обществу и партнерам, что мы ни при каких обстоятельствах не будем терпеть коррупцию и будем быстро реагировать на любые её факты», — заявила изданию премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП провели крупную операцию под названием «Мидас», направленную на разоблачение коррупции в энергетической сфере Украины. В ходе расследования были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстранённого министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Предполагается, что речь идёт о схеме откатов на сумму около ста миллионов долларов. Миндич в настоящее время находится за рубежом.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.