15 ноября, 15:17

Стало известно о попытках Киева замять перед Западом коррупционный скандал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

После разразившегося коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, высокопоставленные украинские чиновники пытаются восстановить доверие Запада. Об этом пишет газета Politico.

В ответ на стремительное развитие ситуации, украинские власти незамедлительно отреагировали громкими отставками в правительстве и перестановками в руководстве государственных энергетических компаний. Эти действия призваны убедить союзников в решимости Киева навести порядок внутри страны.

«Задача правительства — показать украинскому обществу и партнерам, что мы ни при каких обстоятельствах не будем терпеть коррупцию и будем быстро реагировать на любые её факты», — заявила изданию премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП провели крупную операцию под названием «Мидас», направленную на разоблачение коррупции в энергетической сфере Украины. В ходе расследования были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстранённого министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Предполагается, что речь идёт о схеме откатов на сумму около ста миллионов долларов. Миндич в настоящее время находится за рубежом.

Наталья Демьянова
