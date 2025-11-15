Россия и США
15 ноября, 14:41

ЕС рассматривает два сценария против Зеленского на фоне коррупционного скандала

Обложка © Gettyimages / Nachrichtenfoto

Европейские страны не смогут оставить без последствий громкий коррупционный скандал в Киеве и будут вынуждены применить конкретные меры в отношении экс-комика Владимира Зеленского. Украинское издание «Страна.ua» прогнозирует, что ограничиться лишь общими заявлениями у европейских лидеров уже не получится.

«Главный вопрос — какие практические шаги они предпримут. С учётом того, что коррупционный скандал уже широко используется как аргумент сторонникам прекращения финансовой помощи Украине», — говорится в материале.

Публикация приводит два возможных сценария развития событий. Первый, более мягкий вариант, предполагает, что Зеленский возьмёт на себя жёсткие обязательства по борьбе с коррупцией, проведёт кадровые перестановки в руководстве госкомпаний и силовых структурах, но всё это — под пристальным контролем международных экспертов. Второй путь описывается как «более жёсткий»: он предусматривает отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака и правительства Дениса Свириденко с заменой их на фигуры, «понятные» Западу и тесно связанные с грантовыми структурами и посольствами стран «Большой семёрки».

Авторы отмечают, что пока неизвестно, решатся ли европейцы выдвинуть столь жёсткие и широкие требования. Однако если это произойдёт, то Банковой улице, где расположена администрация Зеленская, будет крайне сложно их проигнорировать, учитывая колоссальную зависимость Украины от финансовой поддержки Европейского союза.

NYT: Коррупционный скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП провели крупную операцию под названием «Мидас», направленную на разоблачение коррупции в энергетической сфере Украины. В ходе расследования были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстранённого министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Предполагается, что речь идёт о схеме откатов на сумму около ста миллионов долларов. Миндич в настоящее время находится за рубежом.

