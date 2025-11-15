ЕС рассматривает два сценария против Зеленского на фоне коррупционного скандала

Европейские страны не смогут оставить без последствий громкий коррупционный скандал в Киеве и будут вынуждены применить конкретные меры в отношении экс-комика Владимира Зеленского. Украинское издание «Страна.ua» прогнозирует, что ограничиться лишь общими заявлениями у европейских лидеров уже не получится.

«Главный вопрос — какие практические шаги они предпримут. С учётом того, что коррупционный скандал уже широко используется как аргумент сторонникам прекращения финансовой помощи Украине», — говорится в материале.

Публикация приводит два возможных сценария развития событий. Первый, более мягкий вариант, предполагает, что Зеленский возьмёт на себя жёсткие обязательства по борьбе с коррупцией, проведёт кадровые перестановки в руководстве госкомпаний и силовых структурах, но всё это — под пристальным контролем международных экспертов. Второй путь описывается как «более жёсткий»: он предусматривает отставку главы офиса Зеленского Андрея Ермака и правительства Дениса Свириденко с заменой их на фигуры, «понятные» Западу и тесно связанные с грантовыми структурами и посольствами стран «Большой семёрки».

Авторы отмечают, что пока неизвестно, решатся ли европейцы выдвинуть столь жёсткие и широкие требования. Однако если это произойдёт, то Банковой улице, где расположена администрация Зеленская, будет крайне сложно их проигнорировать, учитывая колоссальную зависимость Украины от финансовой поддержки Европейского союза.

Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП провели крупную операцию под названием «Мидас», направленную на разоблачение коррупции в энергетической сфере Украины. В ходе расследования были проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, отстранённого министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Предполагается, что речь идёт о схеме откатов на сумму около ста миллионов долларов. Миндич в настоящее время находится за рубежом.