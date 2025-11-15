Крупное коррупционное расследование в украинской энергетике создаёт серьёзные риски для международной поддержки экс-комика Владимира Зеленского. По информации New York Times, скандал, затронувший ближайшее окружение главы киевского режима, угрожает его репутации внутри страны и подрывает доверие к нему со стороны зарубежных партнёров.

В публикации говорится, что Зеленский изначально создавал имидж человека, жёстко борющегося с влиянием олигархов. Однако сейчас многие украинцы пришли к убеждению, что он действует в рамках «небольшого закрытого круга, не связанного правилами». Этот кризис доверия усугубился действиями власти, когда подконтрольное Зеленскому разведывательное ведомство организовало давление на антикоррупционные органы.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и проверку в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Вслед за этим был оперативно принят закон, содержащий положения о ликвидации независимости этих структур, что спровоцировало волну протестов. Столкнувшись с жёсткой критикой как внутри государства, так и из-за рубежа, Зеленский был вынужден развернуться на 180 градусов и уже в июле внести в Раду новый законопроект, формально усиливающий полномочия антикоррупционеров.

Напомним, что стартом всего скандала послужила масштабная операция «Мидас», объявленная 10 ноября НАБУ и САП. Следствие вскрыло крупную коррупционную схему в энергетике, по которой было отмыто около 100 миллионов долларов. В рамках дела прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, главы Министерства юстиции Германа Галущенко (впоследствии отстранённого) и в компании «Энергоатом». Уликами стали одна тысяча часов аудиозаписей разговоров из квартиры Миндича, где в деталях обсуждались коррупционные схемы. В ряде источников утверждается о возникновении напряжённости в окружении киевского главаря в связи с антикоррупционным расследованием.