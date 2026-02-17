Российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Глава переговорной группы РФ Владимир Мединский уже находится в отеле InterContinental.

Делегация прибыла на автомобилях с дипломатическими номерами в сопровождении полицейского кортежа.

Отель InterContinental Geneva, открытый в 1964 году неподалеку от штаб-квартиры ООН, представляет собой образец современной роскоши: 333 номера и люкса, оформленные дизайнером Тони Чи в сдержанной, но элегантной манере с обилием естественного света, стали фоном для множества исторических событий. За десятилетия стены гостиницы видели более 400 глав государств: здесь проходили переговоры Джимми Картера и Хафеза Асада (1977), саммит Рейгана и Горбачёва (1985), а среди постоянных гостей числились Кофи Аннан, Софи Лорен и Роджер Федерер, что делает отель не просто местом для проживания, а настоящим свидетелем мировой политики и культуры.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры должны были начаться в 14:00. Затем уточнялось, что они начнутся в течение часа.

Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча станет продолжением консультаций, ранее проходивших в Абу-Даби. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский — его борт прибыл в Женеву утром.