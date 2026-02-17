В Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Об этом сообщают ведущие информационные агентства.

Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Ранее в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра.

Примечательно и место проведения переговоров — знаменитый отель InterContenental, где встречилась Михаил Горбачёв и Рональд Рейган в 1985 году.

Напомним, делегацию РФ возглавляет Владимир Мединский. От США представлены Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, от Украины — Рустем Умеров, Давид Арахамия и другие.

Ранее аналитики предположили, что задержание бывшего украинского министра Галущенко стало сигналом США Киеву перед переговорами в Женеве. Источники называют его носителем информации о коррупционных схемах, к которым может быть причастно высшее руководство страны.