В преддверии трёхсторонних переговоров по Украине в Женеве главарь киевского режима Владимир Зеленский попытался угрожать России. В соцсетях он вновь сделал акцент на ужесточении давления на Москву.

По словам Зеленского, ключ к урегулированию — это «сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО».

В Кремле ранее неоднократно подчёркивали, что адаптировались к санкционным ограничениям, а попытки Запада изолировать Россию считают провальными. Более того, и на Западе всё чаще звучат мнения, что санкции не достигают своих целей, а политикам не хватает смелости признать этот факт.

Напомним, очередной раунд переговоров начнется в Женеве 17 февраля. Встреча станет продолжением консультаций, ранее проходивших в Абу-Даби. Ожидается, что диалог стартует в 14:00 по московскому времени. Россию на переговорах представляет помощник президента Владимир Мединский — его борт приземлился в Швейцарии утром.