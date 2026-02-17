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Регион
Опубликовано 17 февраля, 13:33

Взбеленившийся Зеленский попытался угрожать России ещё до начала переговоров

Зеленский ещё до начала первого раунда переговоров пригрозил РФ западными санкциями

Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK

В преддверии трёхсторонних переговоров по Украине в Женеве главарь киевского режима Владимир Зеленский попытался угрожать России. В соцсетях он вновь сделал акцент на ужесточении давления на Москву.

По словам Зеленского, ключ к урегулированию — это «сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии, нашей ПВО».

В Кремле ранее неоднократно подчёркивали, что адаптировались к санкционным ограничениям, а попытки Запада изолировать Россию считают провальными. Более того, и на Западе всё чаще звучат мнения, что санкции не достигают своих целей, а политикам не хватает смелости признать этот факт.

Дмитриев анонсировал переговоры в Женеве постом с песней Nights in Geneva
Дмитриев анонсировал переговоры в Женеве постом с песней Nights in Geneva

Напомним, очередной раунд переговоров начнется в Женеве 17 февраля. Встреча станет продолжением консультаций, ранее проходивших в Абу-Даби. Ожидается, что диалог стартует в 14:00 по московскому времени. Россию на переговорах представляет помощник президента Владимир Мединский — его борт приземлился в Швейцарии утром.

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Никита Никонов
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