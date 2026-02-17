Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля, 13:30

Дмитриев анонсировал переговоры в Женеве постом с песней Nights in Geneva

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @kadmitriev

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @kadmitriev

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев творчески подошёл к напоминанию о трёхсторонних переговорах РФ, США и Украины в Женеве, которые начнутся сегодня.

В своём личном блоге в сети он опубликовал фото из машины, прикрепив песню Nights in Geneva американского исполнителя Джоша Виетти.

Никаких других сопроводительных надписей, кроме упоминания названия города, не последовало. Что хотел данным жестом сказать Дмитриев — неизвестно. По всей видимости, он просто настраивается на плодотворную работу.

Песков: Сегодня новостей из Женевы по переговорам ждать не стоит
Песков: Сегодня новостей из Женевы по переговорам ждать не стоит

Напомним, что новый раунд переговоров пройдёт в Женеве с 17 по 18 февраля. Это продолжение предыдущих контактов, которые проводились в Абу-Даби. Беседы, предположительно, стартуют в 14:00 по московскому времени. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, самолёт с ним приземлился утром в Женеве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Переговоры по Украине
  • Россия
  • Украина
  • США
  • Швейцария
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar