Дмитриев анонсировал переговоры в Женеве постом с песней Nights in Geneva

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев творчески подошёл к напоминанию о трёхсторонних переговорах РФ, США и Украины в Женеве, которые начнутся сегодня.

В своём личном блоге в сети он опубликовал фото из машины, прикрепив песню Nights in Geneva американского исполнителя Джоша Виетти.

Никаких других сопроводительных надписей, кроме упоминания названия города, не последовало. Что хотел данным жестом сказать Дмитриев — неизвестно. По всей видимости, он просто настраивается на плодотворную работу.

Напомним, что новый раунд переговоров пройдёт в Женеве с 17 по 18 февраля. Это продолжение предыдущих контактов, которые проводились в Абу-Даби. Беседы, предположительно, стартуют в 14:00 по московскому времени. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, самолёт с ним приземлился утром в Женеве.