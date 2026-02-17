Песков: Сегодня новостей из Женевы по переговорам ждать не стоит

Сегодня ждать новостей из Женевы по поводу трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины не стоит. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Представителя Кремля объяснил, что диалог продолжится и на следующий день. Он уточнил, что на данный момент никаких официальных сообщений или заявлений от делегации не поступало. Работа будет идти в закрытом для прессы режиме.

«Наша делегация там, не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений нет», — ответил он.

Напомним, что новый раунд переговоров пройдёт в Женеве с 17 по 18 февраля. Это продолжение предыдущих контактов, которые проводились в Абу-Даби. Беседы, предположительно, стартуют в 14:00 по московскому времени. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, самолёт с ним приземлился утром в Женеве.