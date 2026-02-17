Прибывших на переговоры Уиткоффа и Кушнера сняли после завтрака в отеле в Женеве

Появились кадры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, позавтракавшими в отеле InterContinental, где сегодня состоятся трёхсторонние переговоры по Украине, передаёт RT.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после завтрака в женевском отеле. Видео © Telegram / Придыбайло

«Отель обещает роскошный шведский стол с широким выбором блюд, французской выпечкой и местными швейцарскими сырами», — указано в сообщении.

Ожидается, что встреча делегаций начнётся около 14:00 по московскому времени. Переговоры проходят в отеле, где ранее состоялся завтрак американских представителей.

Утром Life.ru сообщал, что борт с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским приземлился в Женеве. Из-за закрытого воздушного пространства недружественных стран путь занял девять часов — экипаж обходил запретные зоны и заходил в Швейцарию через итальянский коридор. Сегодня там пройдут трёхсторонние переговоры России, Украины и США при посредничестве Вашингтона. Это уже третья встреча в 2026 году — предыдущие два раунда состоялись в Абу-Даби.