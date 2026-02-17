Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву с особой миссией

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже прибыл в Женеву для переговоров с США по отдельному экономическому треку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, «Дмитриев тоже уже там, они с делегацией практически одновременно прилетели».

Ранее в Кремле поясняли, что Дмитриев работает «по отдельному треку» в рамках рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США и не входит в основную переговорную группу по украинскому урегулированию.

Ранее в отель InterContinental в Женеве прибыли участники украинской делегации. Кортеж из трёх машин остановился у входа в гостиницу, расположенную неподалёку от женевской штаб-квартиры ООН.