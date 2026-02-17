Швейцария продолжает принимать политических деятелей для проведения очередного раунда переговоров по Украине. Согласно информации, предоставленной обозревателем телеканала CNN, в Женеву для участия в переговорах по украинскому кейсу прибыли ключевые фигуры западной оборонной системы.

В сообщении журналиста указывается, что в город нанесли визит министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Представитель медиа подчеркнул, что присутствие официальных лиц такого ранга в нейтральной локации свидетельствует о переходе обсуждения ситуации вокруг Украины на новый, более закрытый и стратегический уровень. Таким образом, военные кураторы могут лично участвовать в выработке дальнейших сценариев развития конфликта.

Напомним, 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве (Швейцария) пройдут трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США (в формате посредничества американской стороны). Это третий раунд таких встреч в 2026 году — предыдущие два состоялись в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). Переговоры проходят в закрытом режиме, без допуска прессы и публичных заявлений в реальном времени, в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.