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Опубликовано 17 февраля, 07:20

Источник из российской делегации заявил, что «дух Анкориджа» направляет женевский диалог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Атмосфера, сложившаяся во время российско-американского саммита в Анкоридже, продолжает оказывать незримое влияние на текущий дипломатический процесс. Как сообщил информатор из российской делегации в беседе с агентством ТАСС на полях переговоров в Женеве, эти принципы взаимодействия остаются актуальными и сегодня.

Собеседник агентства подтвердил, что «дух» той встречи по-прежнему сохраняется, и именно на этот фундамент опирается российская сторона в ходе текущего переговорного процесса.

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Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине

Напомним, 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве (Швейцария) пройдут трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США (в формате посредничества американской стороны). Это третий раунд таких встреч в 2026 году — предыдущие два состоялись в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). Переговоры проходят в закрытом режиме, без допуска прессы и публичных заявлений в реальном времени, в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

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Оксана Попова
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