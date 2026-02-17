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Опубликовано 17 февраля, 04:38

Трамп заявил, что Киеву лучше поторопиться сесть за стол переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Американский лидер Дональд Трамп призвал Киев поторопиться и сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на борту самолёта Air Force One.

«Послушайте, на данный момент Украине лучше бы быстро прийти за стол (переговоров. — Прим. Life.ru). Вот и всё, что я вам говорю», — сказал президент США, комментируя предстоящие встречи в Женеве.

Республиканец подчеркнул, что украинской стороне важно без промедления присоединиться к переговорам в Женеве и сесть за стол. Хозяин Белого дома добавил, что Штаты «хотят», чтобы власти Киева прибыли на переговоры.

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Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что официальным делегациям России, Украины и США нужно выработать дорожную карту для продвижения урегулирования. Стороны должны действовать в «духе Анкориджа». Он отметил, что Москва последовательно поднимает этот вопрос и рассчитывает на готовность Киева к договорённостям.

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