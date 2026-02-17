Карасин заявил о необходимости выработать дорожную карту в «духе Анкориджа»

Официальным делегациям России, Украины и США нужно выработать дорожную карту для продвижения урегулирования. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова передаёт газета «Известия».

По мнению сенатора, стороны должны действовать в «духе Анкориджа». Он отметил, что Москва последовательно поднимает этот вопрос и рассчитывает на готовность Киева к договорённостям.

«Надо, чтобы официальные делегации России, Украины и Соединённых Штатов выработали какую-то дорожную карту движения вперёд в «духе Анкориджа». Об этом мы говорим постоянно, потому что если они (украинцы. — Прим. Life.ru) хотят договариваться, они пойдут на это», — считает сенатор.

Карасин добавил, что результат консультаций в Женеве напрямую зависит от позиции украинской стороны. Он отметил, что до настоящего времени Киев направлял усилия преимущественно на усложнение процесса урегулирования.

Ранее сообщалось, что переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом формате. В МИД Швейцарии уточнили, что журналисты не смогут присутствовать на трёхсторонней встрече России, Украины и США. Для представителей СМИ организуют отдельный пресс-центр рядом с отелем InterContinental, где состоятся консультации. В ведомстве также сообщили, что швейцарская сторона оформила визы всем членам российской делегации. В её состав вошли более 20 человек, в том числе помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.