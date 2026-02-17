Самолёт с Уиткоффом на борту вылетел в Женеву

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направился в Женеву для участия в трёхсторонней встрече с Россией и Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Его прилёт ожидается утром.

Напомним, в 23:35 вылетело воздушное судно Ил-96 с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским на борту. Рейс с позывным RSD150 рассчитан более чем на девять часов и выполняется без дозаправки. Прибытие в международный аэропорт Женевы ожидается в 06:50 по местному времени.