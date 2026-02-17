Самолёт с Уиткоффом на борту вылетел в Женеву
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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф направился в Женеву для участия в трёхсторонней встрече с Россией и Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Его прилёт ожидается утром.
«Самолёт спецпредставителя американского президента вылетел к нам», — сообщил источник.
Напомним, в 23:35 вылетело воздушное судно Ил-96 с российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским на борту. Рейс с позывным RSD150 рассчитан более чем на девять часов и выполняется без дозаправки. Прибытие в международный аэропорт Женевы ожидается в 06:50 по местному времени.
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