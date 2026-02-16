Российские дипломаты повезут в Женеву «багаж» договорённостей из Анкориджа
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Российская дипломатическая миссия готовится к вылету в Женеву, вооружившись конкретной стратегией, сформированной по итогам саммита в Анкоридже. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что делегация отправится в Швейцарию вечером в понедельник.
В ходе презентации тематического выпуска журнала «Русская мысль», посвящённого диалогу Москвы и Вашингтона, дипломат подчеркнул, что представители ведомства получили предельно четкие инструкции. По словам Рябкова, работа делегации будет вестись строго в тех рамках, которые ранее были согласованы президентами России и США на встрече на Аляске. Высокопоставленный чиновник также выразил уверенность, что соблюдение этих договоренностей является критически важным условием для достижения положительных результатов на предстоящих встречах.
Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор. Также будет присутствовать и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — он работает по отдельному, экономическому, треку.
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