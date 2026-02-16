ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 февраля, 13:58

Российские дипломаты повезут в Женеву «багаж» договорённостей из Анкориджа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Российская дипломатическая миссия готовится к вылету в Женеву, вооружившись конкретной стратегией, сформированной по итогам саммита в Анкоридже. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что делегация отправится в Швейцарию вечером в понедельник.

В ходе презентации тематического выпуска журнала «Русская мысль», посвящённого диалогу Москвы и Вашингтона, дипломат подчеркнул, что представители ведомства получили предельно четкие инструкции. По словам Рябкова, работа делегации будет вестись строго в тех рамках, которые ранее были согласованы президентами России и США на встрече на Аляске. Высокопоставленный чиновник также выразил уверенность, что соблюдение этих договоренностей является критически важным условием для достижения положительных результатов на предстоящих встречах.

Россия расширяет «женевский десант» на переговорах по Украине до 20 человек
Россия расширяет «женевский десант» на переговорах по Украине до 20 человек

Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор. Также будет присутствовать и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — он работает по отдельному, экономическому, треку.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar