Российские дипломаты повезут в Женеву «багаж» договорённостей из Анкориджа

Российская дипломатическая миссия готовится к вылету в Женеву, вооружившись конкретной стратегией, сформированной по итогам саммита в Анкоридже. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что делегация отправится в Швейцарию вечером в понедельник.

В ходе презентации тематического выпуска журнала «Русская мысль», посвящённого диалогу Москвы и Вашингтона, дипломат подчеркнул, что представители ведомства получили предельно четкие инструкции. По словам Рябкова, работа делегации будет вестись строго в тех рамках, которые ранее были согласованы президентами России и США на встрече на Аляске. Высокопоставленный чиновник также выразил уверенность, что соблюдение этих договоренностей является критически важным условием для достижения положительных результатов на предстоящих встречах.