Россия расширяет «женевский десант» на переговорах по Украине до 20 человек

Российская сторона приняла решение усилить своё присутствие на предстоящих международных консультациях в Женеве. Как сообщил осведомлённый источник агентства ТАСС, количественный состав делегации был пересмотрен в сторону увеличения. По словам собеседника, представлять интересы страны на этой дипломатической площадке теперь будут около 20 участников.