Россия расширяет «женевский десант» на переговорах по Украине до 20 человек
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ
Российская сторона приняла решение усилить своё присутствие на предстоящих международных консультациях в Женеве. Как сообщил осведомлённый источник агентства ТАСС, количественный состав делегации был пересмотрен в сторону увеличения. По словам собеседника, представлять интересы страны на этой дипломатической площадке теперь будут около 20 участников.
Также известно, что всем участником переговоров одобрили визы. Конкретные имена членов обновлённой российской делегации не называют.
Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор. Также будет присутствовать и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — он работает по отдельному, экономическому, треку.
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