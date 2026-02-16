Стали известны детали предстоящих переговоров в Женеве по украинскому урегулированию
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На предстоящих переговорах в Женеве планируется обсудить ключевые параметры урегулирования конфликта на Украине, охватывающие военные, политические и гуманитарные аспекты. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.
«Планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования. Как военных, так и политических и гуманитарных», — заявил собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, участники встречи также могут затронуть ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Источник не исключил возможности проведения двусторонних контактов между российскими и украинскими представителями.
Как уточняется, Швейцария выполняет на переговорах исключительно техническую функцию, обеспечивая доступ и безопасность делегаций. Встреча пройдёт не в штаб-квартире ООН, и сама организация не будет принимать в ней участия.
Ранее сообщалось, что Швейцария предоставила российской делегации гарантии безопасного пролёта для участия в переговорах с США и Украиной, которые пройдут в Женеве 17–18 февраля. Российскую сторону возглавит помощник президента Владимир Мединский, в состав делегации войдут не менее 15 человек. Это будет уже третья встреча в трёхстороннем формате. Предыдущие два раунда состоялись в Абу-Даби 23–24 января и 5–6 февраля. На них обсуждались ключевые вопросы мирной инициативы, предложенной американской стороной. Состав украинской делегации также уже объявлен.
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