Стали известны детали предстоящих переговоров в Женеве по украинскому урегулированию

На предстоящих переговорах в Женеве планируется обсудить ключевые параметры урегулирования конфликта на Украине, охватывающие военные, политические и гуманитарные аспекты. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования. Как военных, так и политических и гуманитарных», — заявил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, участники встречи также могут затронуть ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Источник не исключил возможности проведения двусторонних контактов между российскими и украинскими представителями.

Как уточняется, Швейцария выполняет на переговорах исключительно техническую функцию, обеспечивая доступ и безопасность делегаций. Встреча пройдёт не в штаб-квартире ООН, и сама организация не будет принимать в ней участия.