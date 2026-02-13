Объявлен состав делегации Украины на переговоры с Россией и США в Женеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, кто войдёт в состав киевской делегации на предстоящих трёхсторонних переговорах с участием России и США. Встреча по урегулированию конфликта пройдёт в Женеве.

По словам Умерова, в состав делегации вошли:

Кирилл Буданов * (глава офиса Владимира Зеленского)

* (глава офиса Владимира Зеленского) Андрей Гнатов (начальник Генерального штаба ВСУ)

(начальник Генерального штаба ВСУ) Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде)

(глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде) Сергей Кислица (первый заместитель руководителя офиса Зеленского)

(первый заместитель руководителя офиса Зеленского) Вадим Скибицкий (заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны)

Умеров также подтвердил, что украинская сторона уже начала подготовку к встрече в рамках урегулирования конфликта.

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