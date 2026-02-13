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Опубликовано 13 февраля, 13:38
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Объявлен состав делегации Украины на переговоры с Россией и США в Женеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, кто войдёт в состав киевской делегации на предстоящих трёхсторонних переговорах с участием России и США. Встреча по урегулированию конфликта пройдёт в Женеве.

По словам Умерова, в состав делегации вошли:

  • Кирилл Буданов* (глава офиса Владимира Зеленского)
  • Андрей Гнатов (начальник Генерального штаба ВСУ)
  • Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде)
  • Сергей Кислица (первый заместитель руководителя офиса Зеленского)
  • Вадим Скибицкий (заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны)

Умеров также подтвердил, что украинская сторона уже начала подготовку к встрече в рамках урегулирования конфликта.

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Встреча в формате Россия — США — Украина состоится 17–18 февраля в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нашу делегацию вновь возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. До этого переговоры проходили в других локациях, теперь формат сохраняется, но меняется место проведения.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Наталья Афонина
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