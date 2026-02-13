Объявлен состав делегации Украины на переговоры с Россией и США в Женеве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, кто войдёт в состав киевской делегации на предстоящих трёхсторонних переговорах с участием России и США. Встреча по урегулированию конфликта пройдёт в Женеве.
По словам Умерова, в состав делегации вошли:
- Кирилл Буданов* (глава офиса Владимира Зеленского)
- Андрей Гнатов (начальник Генерального штаба ВСУ)
- Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде)
- Сергей Кислица (первый заместитель руководителя офиса Зеленского)
- Вадим Скибицкий (заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны)
Умеров также подтвердил, что украинская сторона уже начала подготовку к встрече в рамках урегулирования конфликта.
Встреча в формате Россия — США — Украина состоится 17–18 февраля в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нашу делегацию вновь возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. До этого переговоры проходили в других локациях, теперь формат сохраняется, но меняется место проведения.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга