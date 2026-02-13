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Опубликовано 13 февраля, 11:00

Назван город, где на следующей неделе пройдут переговоры РФ, США и Украины. Это не Абу-Даби и не Майями

Следующий раунд переговоров по Украине пройдёт в Женеве 17-18 февраля

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Новый раунд переговоров РФ, США и Украины по уругелированию состоится в Женеве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трёхстороннем российско-американо-украинском формате 17–18 февраля в Женеве», — сказал представитель Кремля.

Сменится не только локация, но и глава российской делегации — это снова будет помощник президента РФ Владимир Мединский.

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При этом издание Politico ранее сообщало, что новый раунд трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины планируется провести на следующей неделе в Абу-Даби или Майами. Пока журналисты гадали, в Кремле подтвердили, что следующий этап диалога должен состояться на следующей неделе.

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Александра Вишнякова
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