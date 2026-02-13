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Опубликовано 13 февраля, 12:31

Названы возможные сроки и место новой встречи делегаций России, США и Украины

Politico: Трёхсторонняя встреча по Украине может пройти на будущей неделе в ОАЭ или США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Очередные трёхсторонние переговоры России, США и Украины по вопросу завершения конфликта могут состояться в Майами или Абу-Даби. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник. Называются сроки — не позднее следующей недели.

«По словам источника, знакомого с дипломатическими переговорами, США, Россия и Украина планируют встретиться снова на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби», — сказано в тексте сообщения.

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Напомним, 5 и 6 февраля проходили предыдущие закрытые переговоры представителей России, Украины и США в Абу-Даби. В Кремле говорили, что пока рано делать выводы о результатах встречи. Первая встреча в рамках данного формата состоялась 23-24 января.

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Татьяна Миссуми
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