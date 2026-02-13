Названы возможные сроки и место новой встречи делегаций России, США и Украины

Очередные трёхсторонние переговоры России, США и Украины по вопросу завершения конфликта могут состояться в Майами или Абу-Даби. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник. Называются сроки — не позднее следующей недели.

«По словам источника, знакомого с дипломатическими переговорами, США, Россия и Украина планируют встретиться снова на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби», — сказано в тексте сообщения.

Напомним, 5 и 6 февраля проходили предыдущие закрытые переговоры представителей России, Украины и США в Абу-Даби. В Кремле говорили, что пока рано делать выводы о результатах встречи. Первая встреча в рамках данного формата состоялась 23-24 января.