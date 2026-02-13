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Опубликовано 13 февраля, 14:03

Песков: Мединский возглавит делегацию России на переговорах по Украине в Женеве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента России Владимир Мединский возглавит делегацию РФ на переговорах по Украине в Женеве, которые состоятся 17-18 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России [Владимир] Мединский», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также уточнил, что переговоры пройдут в трёхстороннем формате с участием США.

На сегодняшний день в трёхстороннем формате с участием России, Украины и США проведено два раунда переговоров в Абу-Даби: первый состоялся 23–24 января, второй — 5–6 февраля. Ключевой темой обсуждения стали неурегулированные аспекты мирной инициативы, выдвинутой американской стороной. Как отметил глава РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, в процессе мирного урегулирования наметился определённый прогресс. Делегацию РФ на этих встречах возглавлял начальник ГРУ Игорь Костюков.

Владимир Мединский был главой делегации России на переговорах в Стамбуле в прошлом году.

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Никита Никонов
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