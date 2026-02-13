В состав делегации РФ на переговорах в Женеве войдут не менее 15 человек

Стали известны детали состава российской делегации на предстоящих трёхсторонних переговорах по Украине в Женеве. По информации ТАСС, в группу войдут не менее 15 человек. Среди них — заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Как сообщил источник агентства, все участники прибудут в Швейцарию 17 февраля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил дату нового раунда консультаций России, США и Украины. Нашу делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Предыдущие встречи прошли в Абу-Даби в конце января и начале февраля. Тогда делегацию РФ возглавлял начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя итоги, заметил, что Москва хранит по ним «вежливое молчание», так как «направленные на результат переговоры любят тишину».