«Не только военные вопросы»: Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации РФ на переговорах в Женеве
Сенатор Джабаров объяснил, зачем Мединский едет на переговоры с Киевом в Женеву
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Помощник российского президента Владимир Мединский обладает большим опытом в переговорах с представителями Украины. Об этом заявил в беседе с Life.ru член Совфеда Владимир Джабаров, комментируя назначение Мединского главой делегации РФ на предстоящих трёхсторонних переговорах по Украине в Женеве.
Мединский возглавлял делегацию на первых переговорах, которые в Стамбуле тогда были прерваны. Помните, когда был даже предварительный текст соглашения? В 2022 году это всё было, потом украинцы ушли с переговоров. Мединский прекрасно знает ситуацию.
По словам сенатора, выбор Мединского главой делегации говорит о том, что будут рассмотрены не только военные, но и политические вопросы конфликта. Джабаров пожелал удачи помощнику президента и назвал сильным состав российской делегации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Известно, что главой российской делегации назначен Владимир Мединский. Встреча будет иметь трёхсторонний формат.
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