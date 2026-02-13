«Не только военные вопросы»: Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации РФ на переговорах в Женеве

Мединский возглавлял делегацию на первых переговорах, которые в Стамбуле тогда были прерваны. Помните, когда был даже предварительный текст соглашения? В 2022 году это всё было, потом украинцы ушли с переговоров. Мединский прекрасно знает ситуацию.