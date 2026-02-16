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Опубликовано 16 февраля, 12:38

Песков объяснил, почему Мединский вернулся к переговорам с Украиной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавит переговорную делегауцию Москвы в Женеве, так как планируется обсуждение более широкого круга вопросов, включая те, которые касаются территорий. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главой делегации является Мединский. Он не участвовал в раундах в Абу-Даби, потому что там речь шла о вопросах безопасности, которые непосредственно военных касались», — пояснил пресс-секретарь президента.

По его словам, из-за широкого круга вопросов, которые планируется обсудить в Женеве, «необходимо присутствие главного переговорщика, то есть, Мединского».

«Не только военные вопросы»: Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации РФ на переговорах в Женеве
«Не только военные вопросы»: Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации РФ на переговорах в Женеве

Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате.

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Александра Вишнякова
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