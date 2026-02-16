Песков объяснил, почему Мединский вернулся к переговорам с Украиной

Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавит переговорную делегауцию Москвы в Женеве, так как планируется обсуждение более широкого круга вопросов, включая те, которые касаются территорий. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главой делегации является Мединский. Он не участвовал в раундах в Абу-Даби, потому что там речь шла о вопросах безопасности, которые непосредственно военных касались», — пояснил пресс-секретарь президента.

По его словам, из-за широкого круга вопросов, которые планируется обсудить в Женеве, «необходимо присутствие главного переговорщика, то есть, Мединского».