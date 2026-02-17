ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля, 07:05

Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине

Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL

Обложка © ТАСС / LUDOVIC MARIN / POOL

Женева вновь становится эпицентром международной дипломатии. Как подтвердили представители местной воздушной гавани, в аэропорту приземлился самолёт специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Сотрудники аэропорта сообщили, что борт высокопоставленного американского чиновника прибыл непосредственно из Соединённых Штатов.

Предстоящие встречи обещают быть представительными: госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что в трёхстороннем формате (Россия — США — Украина) американские интересы, помимо Уиткоффа, будет представлять известный предприниматель Джаред Кушнер. Стороны намерены обсудить возможные пути выхода из текущего кризиса в рамках возобновленного диалога.

Карасин заявил о необходимости выработать дорожную карту в «духе Анкориджа»
Карасин заявил о необходимости выработать дорожную карту в «духе Анкориджа»

Напомним, 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве (Швейцария) пройдут трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США (в формате посредничества американской стороны). Это третий раунд таких встреч в 2026 году — предыдущие два состоялись в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). Переговоры проходят в закрытом режиме, без допуска прессы и публичных заявлений в реальном времени, в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. Переговоры проходят за несколько дней до четвёртой годовщины специальной военной операции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar