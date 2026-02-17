Делегация Украины прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры

Участники украинской делегации прибыли в отель InterContinental в Женеве, где в ближайшее время должны состояться переговоры с представителями России и США. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Кортеж из трёх машин остановился у входа в гостиницу, расположенную неподалёку от женевской штаб-квартиры ООН. Автомобили сопровождали сотрудники местной дипломатической полиции. Примерно десять человек, входящих в состав делегации, вышли из транспорта и без багажа быстро проследовали внутрь здания.

Украинскую сторону на переговорах возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В состав группы также вошли секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров, Андрей Гнатов, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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