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Опубликовано 17 февраля, 04:57

Делегация Украины прибыла в отель в Женеве, где пройдут переговоры

Обложка © Telegram / Кирилл Буданов*

Обложка © Telegram / Кирилл Буданов*

Участники украинской делегации прибыли в отель InterContinental в Женеве, где в ближайшее время должны состояться переговоры с представителями России и США. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Кортеж из трёх машин остановился у входа в гостиницу, расположенную неподалёку от женевской штаб-квартиры ООН. Автомобили сопровождали сотрудники местной дипломатической полиции. Примерно десять человек, входящих в состав делегации, вышли из транспорта и без багажа быстро проследовали внутрь здания.

Украинскую сторону на переговорах возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. В состав группы также вошли секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров, Андрей Гнатов, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что переговоры по украинскому конфликту будут проходить в закрытом формате. В ведомстве уточнили, что представители средств массовой информации не смогут присутствовать на трёхсторонней встрече. На повестке закрытых переговоров в Женеве будут «все главные вопросы», включая территориальную тематику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что теперь речь идёт не только о технических и узких вопросах.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Виталий Приходько
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