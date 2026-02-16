Песков: На переговорах в Женеве обсудят территории и другие ключевые вопросы

На переговорах по Украине в Женеве планируют обсуждать более широкий круг тем, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби. В Кремле заявили, что в повестке будут «все главные вопросы», включая территориальную тематику. Дмитрий Песков пояснил, что теперь речь идёт не только о технических и узких вопросах.

«На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального…», — указал на брифинге в понедельник представитель Кремля.

Он отметил, что из-за такого формата «необходимо присутствие главного переговорщика», то есть, Владимира Мединского. Ранее сообщалось, что очередной раунд запланирован на 17–18 февраля в Женеве, и российскую делегацию должен возглавить Владимир Мединский.

Переговорный трек по Украине в последнее время шёл в формате трёхсторонних консультаций России, Украины и США: два раунда прошли в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). По сообщениям СМИ и агентств, там обсуждали механизмы прекращения огня и контроля за военной активностью, обмены, а также ряд сопутствующих тем — от экономики до отдельных аспектов безопасности. Новый раунд назначен на 17–18 февраля в Женеве.