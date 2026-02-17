Российская делегация прибыла на новый раунд переговоров в Женеве

Швейцария вновь становится центром международной дипломатии. Как сообщает информационное агентство ТАСС, борт с российскими представителями, возглавляемыми помощником президента Владимиром Мединским, успешно совершил посадку в аэропорту Женевы. Источник агентства подтвердил, что лайнер уже находится на швейцарской земле, завершив длительный перелет.

Путь делегации из Москвы оказался логистически сложным и занял девять часов. Чтобы обойти воздушное пространство государств, признанных недружественными, экипажу пришлось значительно удлинить маршрут. Финальный отрезок пути и непосредственный вход в небо Швейцарии стали возможны благодаря предоставлению воздушного коридора со стороны Италии.

Напомним, 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве (Швейцария) пройдут трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США (в формате посредничества американской стороны). Это третий раунд таких встреч в 2026 году — предыдущие два состоялись в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). Переговоры проходят в закрытом режиме, без допуска прессы и публичных заявлений в реальном времени, в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. Переговоры проходят за несколько дней до четвёртой годовщины специальной военной операции.

Ранее в отель InterContinental в Женеве прибыли участники украинской делегации. Кортеж из трёх машин остановился у входа в гостиницу, расположенную неподалёку от женевской штаб-квартиры ООН. Автомобили сопровождали сотрудники местной дипломатической полиции. Примерно десять человек, входящих в состав делегации, вышли из транспорта и без багажа быстро проследовали внутрь здания.