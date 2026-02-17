Первые фото с женевских переговоров: Делегации России, Украины, США за столом обсуждений

В сети появились первые фотографии с начала трёхсторонних переговоров в Женеве, где представители России, Украины и США пытаются найти пути к миру после почти четырёх лет конфликта. На снимках, сделанных в конференц-зале отеля, видны делегации, сидящие за длинным столом, украшенным цветами и бутылками с водой. Флаги России, США, Швейцарии и Украины подчёркивают международный характер встречи.

Появились первые фото с трёхсторонних переговоров по Украине в Женеве. Обложка © Рустем Умеров

Анализ фотографий показывает формальную атмосферу: участники в деловых костюмах и военной форме выглядят сосредоточенными, некоторые держат документы или делают заметки. На панорамном снимке стол разделён цветочными композициями, а на заднем плане – коричневые панели и растения, типичные для женевских отелей вроде InterContinental. Близкий план фокусируется на украинской стороне, где видны военные в камуфляже с шевронами Украины и гражданские дипломаты, что подчёркивает военный аспект переговоров.

Переговоры проходят под эгидой администрации президента США Дональда Трампа, который настаивает на быстром урегулировании. Американскую делегацию возглавляют спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, а также Алексус Гринкевич (командующий силами США в Европе и НАТО) и секретарь армии Дэн Дрисколл. Российскую сторону представляет Владимир Мединский в сопровождении замминистра иностранных дел Михаила Галузина и Кирилла Дмитриева. Украинская делегация, по словам Зеленского, готова обсуждать, но не отступать от ключевых позиций, включая территориальную целостность.

Это первая встреча в Европе после двух раундов в ОАЭ, и выбор Женевы символизирует нейтральность Швейцарии в дипломатии

Напомним, что следующий раунд переговоров пройдёт в Женеве 18 февраля.