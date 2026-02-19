«Россия ни в коем случае...»: Журналист подслушал, что обсуждали США и Британия перед переговорами в Женеве

Корреспондент британской газеты Telegraph Джо Барнс стал свидетелем закрытых консультаций американских и британских официальных лиц, которые прошли на полях женевских переговоров по урегулированию на Украине. По информации издания, таких встреч было как минимум две.

Как сообщает Telegraph, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл провели переговоры в ресторане отеля InterContinental — там же, где позже состоялась основная встреча по Украине. Разговор продлился около часа. В определённые моменты к беседе присоединялись министр армии США Дэниел Дрисколл и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам корреспондента, стороны «моделировали два важных раунда переговоров», обсуждая предстоящую повестку. В какой-то момент Уиткофф произнес фразу: «Россия ни в коем случае...», но затем понизил голос, и журналист не смог расслышать окончание.

После завершения первого дня переговоров Пауэлл и Уиткофф встретились вновь и отправились на ужин в Four Seasons.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве прошли трёхсторонние консультации между Россией, США и Украиной. Этот процесс стал продолжением диалога в Абу-Даби. Первый раунд, 17 февраля, продлился около шести часов, второй, 18 февраля, — около 2. Позже стало известно, что до отъезда из Швейцарии Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Глава российской делегации по итогам диалога дал короткий комментарий: по его словам, переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе.