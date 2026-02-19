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Опубликовано 19 февраля, 16:10

Захарова высмеяла Рубио за хвастовство об «особой» роли США на переговорах в Женеве

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике тезис о том, что Соединённым Штатам удалось вернуть Россию и Украину за стол переговоров. Она назвала некорректным заявление госсекретаря США Марко Рубио.

«Заявлять о том, что только США удалось «усадить Россию и Украину за стол переговоров», как минимум некорректно. Да и сама терминология едва ли уместна с точки зрения дипломатии», — приводит её слова пресс-служба министерства.

Дипломат напомнила, что попытки организации переговорного процесса предпринимались задолго до нынешней активности Вашингтона. В частности, ещё в феврале-марте 2022 года консультации проходили на территории Белоруссии (Гомельская и Брестская области), где были подготовлены первоначальные наброски договоренностей. Позже контакты продолжились в формате видеосвязи, а ключевая встреча состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года, где стороны вплотную подошли к взаимопониманию по проекту соглашения.

По словам Захаровой, нынешняя администрация США «получила в наследство» конфликт, который продолжает подпитываться американскими поставками вооружений. При этом в Москве отмечают, что Вашингтон всё же предпринимает шаги по поиску путей урегулирования кризиса, который, как подчёркивают в МИД, был инициирован самими США более десяти лет назад.

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Напомним, 18 февраля в Женеве завершился третий раунд переговоров России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как «тяжёлые, но деловые» и анонсировал новые встречи в ближайшее время.

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Дарья Денисова
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