«Подробностей не будет»: Песков объяснил, почему Женеву не комментируют публично

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию сейчас находятся на стадии, которая не предусматривает публичного обсуждения.

Так он ответил на просьбу журналистов уточнить, что стало главной проблемой, обсуждавшейся на консультациях в Женеве. Песков подчеркнул, что Кремль не намерен вдаваться в детали и раскрывать содержание диалога, поскольку «переговоры идут на той стадии», когда их не выносят в публичное поле.

Женевские встречи по Украине проходят в закрытом формате — стороны ограничиваются короткими заявлениями после раундов и, как правило, не раскрывают повестку и спорные пункты. Такой режим обычно объясняют тем, что на ранних этапах важнее “сверить позиции” и зафиксировать рамки возможных договорённостей, а публичные комментарии могут сорвать процесс или спровоцировать политические интерпретации.

Накануне помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам одного из дней переговоров говорил, что дискуссия была «тяжёлой, но деловой», и анонсировал новую встречу в ближайшее время. Также ранее Владимир Зеленский заявлял о предварительном согласии по механизму контроля прекращения огня “под руководством США” — но подробностей стороны не раскрывали.