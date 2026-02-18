Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский провёл переговоры в гостинице InterContinental в Женеве перед отлётом в Россию. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев. По его словам, переговоры длились два часа.

«Источник в переговорной группе: глава российской делегации Мединский в закрытом режиме провёл двухчасовые переговоры в гостинице «Интерконтиненталь» перед отлётом в аэропорт», — написал корреспондент в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Напомним, 17-18 февраля российская делегация во главе с Мединским участвовала в трёхсторонних переговорах по Украине с представителями Киева и Вашингтона в Женеве. Вчера встреча шла около шести часов, сегодня — около двух. По завершении Мединский анонсировал продолжение диалога. Переговоры прокомментировал и главарь киевского режима Владимир Зеленский, отметивший конструктивность их военного блока.