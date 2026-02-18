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Регион
Опубликовано 18 февраля, 14:15

Саботаж Украины вынудил Мединского занять жёсткую позицию на переговорах, заявил политолог

Владимир Мединский. Обложка © Life.ru

Владимир Мединский. Обложка © Life.ru

Жёсткая позиция главы российской делегации Владимира Мединского на переговорах в Женеве вполне оправдана, учитывая многолетний опыт взаимодействия с Украиной, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если господин Мединский и занимает жёсткую позицию на переговорах, то я считаю, что это вполне обосновано. Мы неоднократно наблюдали, как украинская сторона срывала переговоры и будет пытаться сделать это вновь, если не проявить стойкость», — подчеркнул политолог.

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Кроме того, накануне встречи ВСУ в очередной раз атаковали территорию России беспилотниками, что, безусловно, повлияло на настрой переговорных групп. По мнению эксперта, Киев демонстрирует нежелание заключать мир.

«Публикация материалов со стороны западных СМИ о жёсткой позиции Мединского — тоже своего рода попытка саботировать переговорный процесс. Переговоры с Украиной всегда были сродни борьбе, и этот раз не стал исключением», — заключил собеседник «Газеты.ru».

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Напомним, 18 февраля в Женеве возобновились переговоры по Украине, стартовавшие накануне. На сей раз встреча завершилась примерно через два часа. Глава делегации РФ Владимир Мединский уже подвёл итог и пообещал новый раунд переговоров.

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Борис Эльфанд
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