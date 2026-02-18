Саботаж Украины вынудил Мединского занять жёсткую позицию на переговорах, заявил политолог
Владимир Мединский. Обложка © Life.ru
Жёсткая позиция главы российской делегации Владимира Мединского на переговорах в Женеве вполне оправдана, учитывая многолетний опыт взаимодействия с Украиной, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Если господин Мединский и занимает жёсткую позицию на переговорах, то я считаю, что это вполне обосновано. Мы неоднократно наблюдали, как украинская сторона срывала переговоры и будет пытаться сделать это вновь, если не проявить стойкость», — подчеркнул политолог.
Кроме того, накануне встречи ВСУ в очередной раз атаковали территорию России беспилотниками, что, безусловно, повлияло на настрой переговорных групп. По мнению эксперта, Киев демонстрирует нежелание заключать мир.
«Публикация материалов со стороны западных СМИ о жёсткой позиции Мединского — тоже своего рода попытка саботировать переговорный процесс. Переговоры с Украиной всегда были сродни борьбе, и этот раз не стал исключением», — заключил собеседник «Газеты.ru».
Напомним, 18 февраля в Женеве возобновились переговоры по Украине, стартовавшие накануне. На сей раз встреча завершилась примерно через два часа. Глава делегации РФ Владимир Мединский уже подвёл итог и пообещал новый раунд переговоров.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.