Саботаж Украины вынудил Мединского занять жёсткую позицию на переговорах, заявил политолог

Жёсткая позиция главы российской делегации Владимира Мединского на переговорах в Женеве вполне оправдана, учитывая многолетний опыт взаимодействия с Украиной, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Если господин Мединский и занимает жёсткую позицию на переговорах, то я считаю, что это вполне обосновано. Мы неоднократно наблюдали, как украинская сторона срывала переговоры и будет пытаться сделать это вновь, если не проявить стойкость», — подчеркнул политолог.

Кроме того, накануне встречи ВСУ в очередной раз атаковали территорию России беспилотниками, что, безусловно, повлияло на настрой переговорных групп. По мнению эксперта, Киев демонстрирует нежелание заключать мир.

«Публикация материалов со стороны западных СМИ о жёсткой позиции Мединского — тоже своего рода попытка саботировать переговорный процесс. Переговоры с Украиной всегда были сродни борьбе, и этот раз не стал исключением», — заключил собеседник «Газеты.ru».