Противоречия внутри украинской делегации на переговорах в Женеве связаны не с личными разногласиями политиков, а с более глубокими факторами влияния. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя возможную роль главы ГУР Кирилла Буданова* в продвижении мирной линии.

«В отличие от российской делегации, где нет разночтений, есть директива президента, и они ведут переговоры в рамках этой директивы. А вот там надо не просто искать «люди Буданова*», «люди Зеленского», «люди Ермака», о чём там начали писать, а надо просто признать факт: агенты ЦРУ против агентов МИ-6», — заметил экс-депутат Рады.

Он напомнил, что карьера Буданова* тесно связана с США. По его словам, будущий глава ГУР был замечен бывшим руководителем ведомства Валентином Кондратюком, которого при Байдене называли «личным водителем» из-за особых контактов. Как утверждает Олейник, Буданов* проходил обучение в ЦРУ, а после ранения проходил лечение в Америке, а не в Европе.

Олейник предположил, что выдвижение Буданова* на первые роли вместо руководителя офиса президента Андрея Ермака — это сигнал, что «американцы убрали токсичного Ермака», который склонен к сотрудничеству с британской разведкой МИ-6, как и Зеленский.

«Своих не забывают. Поставили туда смотрящего, своего человека», — добавил политик.

При этом экс-депутат Рады усомнился, что появление Буданова* во главе делегации ускорит достижение мира. По его мнению, ситуацию подогревает позиция Дональда Трампа. Однако Олейник считает, что, несмотря на заявления Буданова*, который связывает своё будущее с США, рассчитывать на быстрый мир не приходится, так как это лишь борьба разведок. В отличие от Украины, российская делегация, по его словам, следует единой директиве президента.

Напомним, издание The Economist узнало, что в переговорной делегации Украины нарастают противоречия. По данным журнала, сформировались две группы влияния: одна связана с главой ГУР Кириллом Будановым*, другая — с руководителем офиса президента Андреем Ермаком. Первое крыло якобы выступает за скорейшее заключение мира при посредничестве США, в то время как вторая группа придерживается иной позиции.

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