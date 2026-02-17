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Опубликовано 17 февраля, 14:42

Буданов* против Ермака: Стало известно о разногласиях в переговорной делегации Киева

The Economist: Переговорная делегация Украины разделилась на два лагеря

Делегация Украины на переговорах в Женеве. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

Делегация Украины на переговорах в Женеве. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

В переговорной делегации Украины зреют разногласия. Как пишет The Economist, две группы находятся под влиянием разных политиков — главы офиса президента Кирилла Буданова* и его предшественника Андрея Ермака. И если первое крыло выступает за скорейший мир под руководством США, второе придерживается другого мнения.

«Другое крыло, по-видимому, <...> гораздо менее склонно к этому», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи, в этой ситуации Владимир Зеленский, видимо, пытается найти баланс между мнениями. Также у него есть собственные идеи.

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Ранее в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Ранее в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Матвей Константинов
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