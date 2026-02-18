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Регион
Опубликовано 18 февраля, 03:40
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Переговоры в Женеве могли застопориться из-за позиции Москвы, пишут СМИ

Обложка © X / sentdefender

Обложка © X / sentdefender

Трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта, проходящие в Женеве, могли столкнуться с серьёзными трудностями. Об этом сообщил корреспондент издания Axios в соцсети Х.

«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе «застопорились». По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», — написал Равид.

Причиной затруднений, по словам собеседников Равида, стали позиции, озвученные помощником президента РФ Владимиром Мединским. При этом журналист не уточнил, о каких именно инициативах идёт речь и как на них отреагировали американская и украинская делегации.

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Напомним, в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. В течение дня состоялись отдельные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.

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Виталий Приходько
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