Стали известны подробности формата переговоров в Женеве

В Женеве состоялась серия переговоров по урегулированию конфликта, которые проводились сразу в нескольких форматах, включая двусторонние и трёхсторонний диалог. Данную информацию передаёт РИА «Новости», со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, в течение дня состоялись отдельные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.

Напомним, что в Женеве завершились трёхсторонние консультации с участием делегаций России, США и Украины, которые продолжались более пяти часов и проходили в закрытом режиме. Российская делегация уже покинула отель InterContinental Geneva, где состоялся первый раунд переговоров — стороны планируют продолжить диалог завтра.