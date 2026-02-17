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Опубликовано 17 февраля, 21:46

Стали известны подробности формата переговоров в Женеве

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

В Женеве состоялась серия переговоров по урегулированию конфликта, которые проводились сразу в нескольких форматах, включая двусторонние и трёхсторонний диалог. Данную информацию передаёт РИА «Новости», со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, в течение дня состоялись отдельные переговоры между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.

Шестичасовые переговоры в Женеве назвали «очень напряжёнными»
Шестичасовые переговоры в Женеве назвали «очень напряжёнными»

Напомним, что в Женеве завершились трёхсторонние консультации с участием делегаций России, США и Украины, которые продолжались более пяти часов и проходили в закрытом режиме. Российская делегация уже покинула отель InterContinental Geneva, где состоялся первый раунд переговоров — стороны планируют продолжить диалог завтра.

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Юлия Сафиулина
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