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Регион
Опубликовано 17 февраля, 21:36

Шестичасовые переговоры в Женеве назвали «очень напряжёнными»

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Обложка © Александр Рюмин/ТАСС

Источник в переговорной группе сообщил РИА «Новости», что дискуссии по Украине в Женеве были «очень напряжёнными».

«(Переговоры) были очень напряженными», — сказал собеседник агентства.

Российская делегация во главе с Мединским покинула место переговоров в Женеве
Российская делегация во главе с Мединским покинула место переговоров в Женеве

Ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. Стороны продолжат диалог в Женеве завтра.

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Наталья Демьянова
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