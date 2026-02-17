Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 февраля, 21:23

Российская делегация во главе с Мединским покинула место переговоров в Женеве

Обложка © Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

Обложка © Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

Российская делегация покинула отель InterContinental Geneva в Женеве, где прошёл первый день переговоров с Украиной и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во главе российской делегации, участвующей в переговорах, стоит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Игорь Костюков и другие представители официальных кругов.

Стороны продолжат диалог в Женеве завтра.

Буданов* против Ермака: Стало известно о разногласиях в переговорной делегации Киева
Буданов* против Ермака: Стало известно о разногласиях в переговорной делегации Киева

Ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar