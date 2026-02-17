Reuters: Переговоры по Украине в Женеве завершились спустя более четырёх часов

В Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше четырёх часов.

При этом, по данным ТАСС и «РИА Новости», диалог между представителями стран продолжается.

Западные СМИ сообщают, что в Женеве собрались не только американцы и украинцы, но и представители Италии, Великобритании, Германии и Франции. Говорят, что за кулисами готовится встреча, где советники по нацбезопасности этих стран пообщаются с американской и украинской делегациями.