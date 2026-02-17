Мединский может выступить перед журналистами после переговоров в Женеве

Телеведущая Ольга Скабеева передала ИА «Вести» информацию о том, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Женеве, может выступить с заявлением после завершения встречи с американской и украинской сторонами. Переговоры по украинскому урегулированию, к слову, идут уже более 2,5 часов.