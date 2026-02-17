Мединский может выступить перед журналистами после переговоров в Женеве
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Телеведущая Ольга Скабеева передала ИА «Вести» информацию о том, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Женеве, может выступить с заявлением после завершения встречи с американской и украинской сторонами. Переговоры по украинскому урегулированию, к слову, идут уже более 2,5 часов.
«Появились кадры из отеля InterContinental, куда пригласили журналистов, где, как ожидается, глава российской делегации Владимир Мединский в самое ближайшее время выступит с заявлением», — сказала Скабеева.
Ранее в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. До этого в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра. К слову, в сети уже появились первые фотографии с начала трёхсторонних переговоров в Женеве. Life.ru обратил внимание на рассадку: российскую и украинскую делегацию разделяет почти 5-метровое расстояние.
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