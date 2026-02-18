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Опубликовано 18 февраля, 12:52

В Женеве спустя примерно два часа завершились переговоры РФ, США и Украины

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Женеве завершился второй этап двухдневных переговоров России, США и Украины. Об этом сообщают информационные агентства. Представители делегаций вышли к СМИ.

Сегодня переговоры продолжались меньше, чем вчера — около двух часов.

Российская делегация напрямую докладывает Путину о переговорах в Женеве
Российская делегация напрямую докладывает Путину о переговорах в Женеве

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние консультации по Украине с участием американских представителей. Российскую сторону на переговорах возглавлял Владимир Мединский. Вчерашняя встреча длилась около шести часов: обсуждение проходило в различных форматах и носило непростой характер. О конкретных результатах говорить пока рано, участники не дают подробных комментариев.

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Никита Никонов
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