В Женеве спустя примерно два часа завершились переговоры РФ, США и Украины

В Женеве завершился второй этап двухдневных переговоров России, США и Украины. Об этом сообщают информационные агентства. Представители делегаций вышли к СМИ.

Сегодня переговоры продолжались меньше, чем вчера — около двух часов.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние консультации по Украине с участием американских представителей. Российскую сторону на переговорах возглавлял Владимир Мединский. Вчерашняя встреча длилась около шести часов: обсуждение проходило в различных форматах и носило непростой характер. О конкретных результатах говорить пока рано, участники не дают подробных комментариев.