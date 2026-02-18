В Женеве спустя примерно два часа завершились переговоры РФ, США и Украины
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В Женеве завершился второй этап двухдневных переговоров России, США и Украины. Об этом сообщают информационные агентства. Представители делегаций вышли к СМИ.
Сегодня переговоры продолжались меньше, чем вчера — около двух часов.
Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние консультации по Украине с участием американских представителей. Российскую сторону на переговорах возглавлял Владимир Мединский. Вчерашняя встреча длилась около шести часов: обсуждение проходило в различных форматах и носило непростой характер. О конкретных результатах говорить пока рано, участники не дают подробных комментариев.
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