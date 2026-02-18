В Женеве возобновились переговоры по Украине
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Трёхсторонние переговоры России, США и Украины по урегилированию возобновились в Женеве в среду, 18 февраля.
Напомним, переговоры стартовали 17 февраля. Встреча, которая продолжалась около шести часов, была напряжённой и проходила в различных форматах, но пока без прорывных результатов. Стороны не делали подробных заявлений о ходе диалога, однако Владимир Зеленский заявил, что стороны сумели достичь предварительного согласия относительно контроля за соблюдением прекращения огня под руководством США.
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