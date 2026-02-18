Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля, 11:36

В Женеве возобновились переговоры по Украине

Обложка © X / sentdefender

Обложка © X / sentdefender

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины по урегилированию возобновились в Женеве в среду, 18 февраля.

Русские называют переговорщиков США Уиткоффом и Зятькоффом, сообщают СМИ
Русские называют переговорщиков США Уиткоффом и Зятькоффом, сообщают СМИ

Напомним, переговоры стартовали 17 февраля. Встреча, которая продолжалась около шести часов, была напряжённой и проходила в различных форматах, но пока без прорывных результатов. Стороны не делали подробных заявлений о ходе диалога, однако Владимир Зеленский заявил, что стороны сумели достичь предварительного согласия относительно контроля за соблюдением прекращения огня под руководством США.

Скрытый смысл: Политолог объяснил, почему «секунданты» из Женевы рассадили Россию и Украину на 5 метров
Скрытый смысл: Политолог объяснил, почему «секунданты» из Женевы рассадили Россию и Украину на 5 метров

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar