Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса
США, как и Россия, требуют вывода украинских войск из Донбасса. Об рассказал лидер киевского режима Владимир Зеленский.
«Американцы и россияне говорят, что если вы хотите, чтобы война закончилась завтра, то вы должны покинуть Донбасс», — сказал Зеленский в интервью агентству AFP.
Вопрос территориальных уступок обсуждают и в Европейском союзе. Европейские дипломаты рассматривают возможность ускоренного приёма Украины в ЕС. Это могут предложить в обмен на согласие Киева уступить территории России.
Напомним, женевские переговоры 17-18 февраля между делегациями России, Украины и США прошли тяжело, но по-деловому. Так оценил встречу глава российской делегации Владимир Мединский. Политологи отмечают, что Зеленскому война выгоднее перемирия. Конфликт позволяет не проводить выборы, не отчитываться за западные деньги, подавлять протесты и не признавать новые территории.
