Европейские дипломаты обсуждают возможность ускоренного приёма Украины в Евросоюз в обмен на согласие Киева на территориальные уступки в пользу России. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

По информации журналистов, в Брюсселе понимают, что киевского главарю Владимиру Зеленскому нужно предложить нечто действительно весомое, чтобы убедить украинское общество пойти на такой шаг.

«Очевидно, что Зеленскому нужно «реально весомое предложение», чтобы убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренное вступление Украины», — говорится в материале.

В публикации также указывается, что речь может идти о своего рода членстве «в рассрочку», когда Украина получит статус кандидата или ассоциированного члена ещё до выполнения всех формальных критериев.