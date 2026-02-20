Вскрылось «реально весомое предложение» для Зеленского – оно приблизит конец СВО
Die Welt: В ЕС рассматривают вариант отказа Украины от территорий ради членства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Европейские дипломаты обсуждают возможность ускоренного приёма Украины в Евросоюз в обмен на согласие Киева на территориальные уступки в пользу России. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.
По информации журналистов, в Брюсселе понимают, что киевского главарю Владимиру Зеленскому нужно предложить нечто действительно весомое, чтобы убедить украинское общество пойти на такой шаг.
«Очевидно, что Зеленскому нужно «реально весомое предложение», чтобы убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренное вступление Украины», — говорится в материале.
В публикации также указывается, что речь может идти о своего рода членстве «в рассрочку», когда Украина получит статус кандидата или ассоциированного члена ещё до выполнения всех формальных критериев.
А ранее Life.ru писал, что женевские переговоры 18 февраля между делегациями РФ, Украины и США, по словам главы российской делегации Владимира Мединского, прошли тяжело, но по-деловому. Политолог уверен, что Зеленскому война выгоднее, чем перемирие. Она позволяет не проводить выборы, не отчитываться за западные деньги, глушить протесты и не признавать новые территории.
